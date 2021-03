Solo 7 nuovi casi, ma sono i numeri del lunedì

La Spezia - Come spesso accade il lunedì, si assiste anche oggi a una battuta d'arresto nelle oscillazioni dei numeri relativi al coronavirus in provincia e in Liguria.

Nello spezzino i tamponi effettuati hanno dato solamente 7 nuovi casi di positività e il dato totale dei casi attualmente attivi è sceso così a 823 (2 meno di ieri). Restano invece assolutamente invariati il numero dei pazienti positivi negli ospedali spezzini (68), quello dei ricoveri in Terapia intensiva (5) e quello dei decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza (397).



A livello regionale il numero dei nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore è pari a 215, a fronte di 1.914 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 1.297 tamponi antigenici rapidi. Oltre ai 7 casi spezzini ne sono emersi 5 in Asl 1, 54 in Asl 2, 139 in Asl 3 e 10 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente attivi in Liguria è salito a 6.310 (32 più di ieri). Cresce in maniera proporzionalmente più sostenuta il numero degli ospedalizzati, passati da 548 a 577, mentre i ricoveri in Terapia intensiva sono oggi 63 (2 più di ieri).