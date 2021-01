Sole sì, ma solo per oggi

La Spezia - E' un lunedì di sole disturbato soltanto da qualche nuvola ma non abituiamoci perché già da domani le cose cambiano e si profila una settimana all'insegna del cattivo tempo con la giornata di giovedì predisposta per essere la peggiore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9.7°C, la minima di 2.1°C, lo zero termico si attesterà a 1276m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso.