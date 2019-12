Sole oggi e domani, è già una conquista

La Spezia - Giornata di bel tempo con sole splendente, udite udite. Di pioggia non se ne parlerà per giorni e già questa è una notizia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7.7°C, con diminuzioni, seppur lievi, già nei prossimi giorni. Il bel tempo ci dovrebbe tener compagnia per tutta la giornata di mercoledì mentre giovedì si velerà, consegnandoci probabilmente un altro weekend nuvolo, se non peggio. Ma c'è ancora tempo per una previsione più precisa. Oggi i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.