Sole effimero poi ancora pioggia. Almeno sino a mercoledì

La Spezia - Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. No, le precipitazioni proprio non vogliono lasciare in pace l'estremo levante ligure visto che anche domani e mercoledì sono confermate. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13.4°C, la minima di 7.8°C, lo zero termico si attesterà a 1409m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.