Sole e temperature in aumento

La Spezia - Sulla Liguria si attende una giornata stabile e soleggiata, disturbata solamente da velature, a tratti più consistenti sul Centro-Ponente. In mattinata saranno possibili locali addensamenti marittimi in rapido dissolvimento. I venti soffiano in prevalenza da Nord, Nord-Est con intensità debole e locali rinforzi moderati sui capi esposti del Ponente. Locali ingressi di infiltrazioni meridionali sui rilievi. Il mare si mantiene in prevalenza mosso sul Centro-Levante, in aumento da mosso a molto mosso a Ponente a partire dall'imperiese. Temperature in generale aumento nei valori minimi, si segnalano tuttavia valori in locale calo sui versanti padani del centro della regione. Massime pomeridiane attese stazionarie o in aumento.



(fonte Arpal)