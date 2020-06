Sole e nuvole preludio di un mercoledì in cui potrebbe tornare la pioggia

La Spezia - Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata ma non sarà il preludio ad un mercoledì di sole: domani il cielo si presenterà variamente nuvoloso con possibili temporali nel pomeriggio e bisognerà aspettare non giovedì, anch'esso giorno di piogge, ma venerdì. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25.6°C, la minima di 17.4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.