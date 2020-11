La Spezia - Una domenica con il sole in testa, almeno per quel concerne la prima parte visto che nel pomeriggio è previsto l'arrivo di nuvole. la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17.6°C, la minima di 9.6°C, lo zero termico si attesterà a 2340m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.