La Spezia - Un sabato di cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata cui seguiterà una domenica ancor più tersa ma cone temperature minime in lieve discesa. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13.4°C, la minima di 5.5°C, lo zero termico si attesterà a 1088m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso.