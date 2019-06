Sole disturbato, venerdì massime fino a 33°

La Spezia - Non sarà più il periodo del freddo e degli acquazzoni improvvisi ma di sole pieno se ne vede ancora poco. La Spezia si sveglia questa mattina sotto nubi sparse alternate a schiarite cosa che accadrà per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Sulla stessa falsariga saranno i prossimi giorni con temperature che sulla costa oscilleranno fra i 18° e i 26° mentre venerdì si configura come il primo vero giorno di caldo record. Secondo le previsioni infatti la massima finirà addirittura a 33°.