Sole d'inverno, la costa brilla di luce ma il termometro scende

La Spezia - La giornata si apre con condizioni di cielo poco nuvoloso su gran parte della regione tranne qualche nube presente nelle zone interne. I venti sono settentrionali, generalmente moderati, il mare mosso con temperatura dell’acqua alla boa di Capo Mele di 16.6 gradi. Per quanto concerne le minime della notte il valore più basso è quello di Cabanne di Rezzoaglio (Genova) con -7.8, seguita da Calizzano (Savona) con -7.7 e da Pratomollo (Genova) con -6.3. Nell’imperiese -4.1 a Colle di Nava, nello spezzino -3.8 a Padivarma.



Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 6.6

Savona Istituto Nautico 5.3

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3

La Spezia 2.5



Per quanto riguarda le previsioni oggi inizialmente soleggiato ma con nubi in graduale aumento in particolare sul centro-Ponente e possibili locali piovaschi tra pomeriggio e sera per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali nei bassi strati che annuncia l'arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di domani. Al mattino possibili nebbie o foschie lungo i versanti padani, in dissolvimento nel corso della giornata. Venti inizialmente deboli settentrionali in rotazione da SSE su Centro-Levante. Mare in calo fino a poco mosso, localmente mosso a Levante. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sulla costa, in calo più marcato nell'interno, massime stazionarie o in lieve aumento.



(fonte Arpal)