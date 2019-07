La Spezia - La residua nuvolosità della giornata di ieri non ci abbandonerà tanto velocemente ma comunque in riva al Golfo dei Poeti e sulle due riviere i cieli odierni saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata e non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30.8°C, la minima di 21°C, una situazione che si ripresenterà simile fino a domenica mentre da lunedi si abbasseranno le temperature, seppur di qualche grado.