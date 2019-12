Soffia il vento, precipitazioni sul Levante ma in attenuazione

La Spezia - "Nelle ultime tre ore l'area interessata dalle precipitazioni ha abbandonato il Centro-Ponente spostandosi sul Levante della regione e subendo una generale attenuazione; si sono infatti registrate deboli piogge residue sul settore centrale, mentre sul Levante persistono piogge diffuse d'intensità tra debole e moderata, anche a carattere di rovescio, in particolare sul bacino del Magra". È quanto recita il bollettino di aggiornamento di Arpal emesso poco dopo l'una con l'allerta rossa già cessata.

"I livelli idrometrici nelle sezioni strumentate - si legge ancora - risultano in calo sull'intera regione a parte quelli del bacino del Magra dove sta transitando in queste ore il picco di piena.

I venti al suolo continuano a soffiare in prevalenza dai quadranti meridionali subendo tuttavia una temporanea flessione: lungo la costa si registrano venti generalmente moderati o localmente forti (Fontana Fresca 60 km/h con raffiche fino a 92 km/h; La Spezia 54 km/h con raffiche fino a 76 km/h; Monte Rocchetta 44 km/h con raffiche fino a 86 km/h), mentre sui rilievi persistono venti di burrasca o burrasca forte (Casoni di Suvero 94 km/h con raffiche fino a 136 km/h; Tanadorso 80 km/h con raffiche fino a 106 km/h; Casoni di Suvero 58 km/h con raffiche fino a 86 km/h)..

Il mare risulta agitato con moto ondoso attualmente in calo presso le boe di Nizza e Gorgona poste a largo alle estremità rispettivamente occidentale e orientale del Mar Ligure; sono possibili ancora mareggiate intense, in particolare sulla costa della zona C".



(foto di archivio)