Smottamento a Sant'Anna, strada per il Parodi dissestata

La Spezia - Sotto la pioggia battente, Vigili del Fuoco e personale della Polizia Locale hanno risposto ieri sera alla chiamata dei residenti di Sant'Anna. Alle pendici del Monte Parodi venendo dalla Foce, la strada è transennata in un tratto poche decine di metri oltre la scuola "Attilio Maggiani". Uno smottamento di lunga data, che aveva già crepato l'asfalto inclinando il piano della via, ha mostrato un serio peggioramento a causa delle piogge degli ultimi giorni mettendo potenzialmente a rischio la circolazione e l'incolumità degli automobilisti. Si viaggia a senso unico subito dopo il tornante in un tratto impegnato dalla linea 15 dell'Atc e, di tanto in tanto, dai camion che fanno la spola con la cava di pietra qualche chilometro più in alto. In mattinata i residenti si sono svegliati poi con una nuova brutta sorpresa: un accenno di frana a pochi metri di distanza.