Smartphone rubati alla Spezia ritrovati a Borgotaro, una denuncia

La Spezia - Cellulari rubati alla Spezia e in Liguria ritrovati nello zaino di un uomo che non solo girava senza motivo ma ha passato il confine non di una ma tre regioni. A finire nei guai è stato un 47enne di origine pugliese fermato ieri dai carabinieri di Borgo Val di Taro che lo hanno intercettato a bordo di un treno diretto nel Parmense. L'uomo, privo di autocertificazione, aveva uno zainetto. Una volta aperto è spuntato un "tesoretto" in cellulari. L'uomo ha provato anche a scappare, senza ottenere l'effetto sperato. Dagli approfondimenti condotti dai militari è emerso che gli smartphone erano nove e sarebbero stati rubati in alcuni uffici pubblici alla Spezia, gli altri in una sagrestia al parroco e ai fedeli e in alcuni appartamenti. Oggetti che sarebbero stati portati via tutti in Liguria. Nei confronti dell'uomo è scattata la sanzione di 400 euro per la violazione delle norme anti coronavirus e una denuncia per ricettazione.