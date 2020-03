Slitta di un mese la riapertura totale della Galleria di Marinasco

La Spezia - Tutti quegli abitanti della Val di Vara che si aspettavano di poter utilizzare liberamente la Galleria Marinasco della variante Aurelia a partire da domani rimarranno delusi. I lavori di adeguamento impiantistico e di manutenzione appaltati da Anas richiederanno infatti ancora qualche settimana e la nuova data di ripristino delle normale circolazione è fissata per il 10 aprile. La motivazione risiede nella necessità di svolgere i collaudi degli interventi realizzati.



Resta dunque ancora in vigore per poco più di un mese il senso unico per fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 la galleria sarà aperta in direzione La Spezia, dalle 12 alle 19 sarà percorribile in direzione Val di Vara e dalle 19 alle 7 sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia. Il sabato la galleria sarà percorribile dalle 7 alle 12 in direzione La Spezia mentre nel pomeriggio sarà percorribile in entrambe le direzioni, così come la domenica e nei festivi.