Situazione stabile, ma le terapie intensive non sono più zero

La Spezia - Situazione Covid stabile nello Spezzino. C'è ancora un ricoverato positivo al tampone, non grave, sono 23 i positivi totali e 81 le persone in sorveglianza attiva. A livello regionale il bollettino di domenica 26 luglio segnala un caso in mano che porta a 1.148 il numero dei positivi attuali; la maggior parte a Genova (751), seguita da Savona (142) e Imperia (80). Sono però 98 i tamponi in corso di verifica sui 1.083 svolti nelle ultime 24 ore. Nessun decesso si segnala al momento, ma c'è da registrare un paziente in terapia intensiva al Policlinico San Martino. Non c'era più stato alcun malato grave negli ultimi dieci giorni circa.