Signora investita sulle strisce in Via Carducci

La Spezia - Incidente in Via Carducci alla Spezia questa sera verso le 19.00. Un ragazzo di 20 anni che procedeva in direzione autostrada a bordo di un'utilitaria ha investito sulle strisce una signora di 60 anni all'altezza dell'incrocio con Via della Pianta. Sul posto Polizia locale e soccorsi. Il traffico è rimasto bloccato fino al termine del soccorso e di tutti gli accertamenti del caso. La signora investita non versa in gravi condizioni.