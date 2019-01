Sicurezza: Sarzana mette nuove telecamere, lavori in Via Ronzano

Modifiche alla viabilità.

La Spezia - I lavori per l'implementazione della videosorveglianza sul territorio comunale sarzanese sono in corso e a questo proposito per domani 22 gennaio il comandante del Corpo di Polizia Locale di Sarzana, Roberto Franzini, ha firmato un'ordinanza (n.11 del 18.01.2019) che disciplina la circolazione stradale nell'incrocio tra via Ronzano e via Variante Cisa per scavi inerenti, appunto, la posa in opera di cavidotto per all'attivazione di impianti di videosorveglianza: dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17 di domani 22 gennaio è fatto divieto di transito veicolare nello svicolo in entrata su via Ronzano per veicoli provenienti da Santo Stefano Magra.