Si torna a boccheggiare, domani arrivano le nuvole

La Spezia - Ancora una giornata di grande caldo sullo Spezzino e in generale su tutta la Liguria. Cielo al mattino ancora in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Lento aumento della nuvolosità nel corso della giornata a partire da Ponente. Umidità su valori medi e con locali condizioni di disagio fisiologico per caldo. Venti deboli in prevalente regime di brezza, con tendenza a disporsi da Nord in serata.Mare poco mosso. Da domani nuvolosità più diffusa e possibili piogge soprattutto sull'entroterra.