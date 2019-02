Finisce con il furgone dentro una lavanderia. L'alcoltest lo mette nei guai

Un 35enne si è visto levare quindici punti dalla patente. Oltre che per il tasso alcolico elevato è stato sanzionato per la perdita di controllo del mezzo.

La Spezia - Ha perso il controllo del furgone ed è finito dentro una lavanderia in Via Sarzana. L'alcoltest, superiore a 1 g/l, ha complicato ulteriormente la situazione di un 35enne che oggi pomeriggio alle 13.30 è rimasto coinvoto in un incidente stradale autonomo.

A rilevare l'episodio la Polizia locale della Spezia con la sezione infortunistica. L'uomo stava percorrendo Via del Canaletto, poi ha girato a destra, per entrare su Via Sarzana dove all'altezza della chiesa ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro l'ingresso della lavanderia del civico 128 di Via Sarzana.



Un automobilista di passaggio ha allertato la Polizia locale che è giunta sul posto per rilevare l'incidente. Nel frattempo il 35enne si era spostato per non intralciare il traffico. Una volta raggiunto la Municipale ha proceduto con ulteriori accertamenti. Dall'alcoltest, come detto, il valore segnalavano la presenza di alcol nel sangue superiore al 1 g/l. Per lui è scattato il ritiro della patente, la denuncia all'autorità giudiziara per guida in stato di ebrezza. Dieci punti in meno per questo motivo e altri cinque per la perdita del controllo del mezzo.