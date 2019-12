Si rompe una pompa di benzina di Enercoop, distributore chiuso

La Spezia - Un forte odore di benzina per Via Fontevivo e il distributore di Enercoop chiuso per buona parte della mattinata. E' questo il bilancio di quanto avvenuto questa notte in Via Fontevivo dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Arpal e i tecnici a seguito di una perdita di carburante avventura a causa della rottura di una pompa di benzina.

Arpal è intervenuta in supporto ai pompieri, intervenuti con lo schiumogeno, e stando a quanto si apprende si sarebbe verificato un collegamento tra il tubo in gomma e la pistola erogatrice. Dalle immagini del circuito di videosorveglianza è emerso anche un altro dettaglio: almeno tre automobilisti hanno provato a fare rifornimento. Nonostante la pistola e il tubo zampillassero carburante e i due si siano "innaffiati di benzina", hanno acceso l'auto e sono ripartiti rischiando di rimanere coinvolti in una situazione drammatica. Solo il terzo automobilista ha chiamato i Vigili del Fuoco che hanno operato con i mezzi a motore spento.

L'intervento è durato dalle 2 di questa notte fino alle 8 di questa mattina. Trattandosi di un distributore nuovo è dotato di tutti i sistemi di sicurezza e in ambiente non si è disperso nulla e non c'è stata contaminazione del terreno. I litri di carburante dispersi e raccolti dal pozzetto sono poche decine.

La situazione ha imposto la chiusura del distributore agli automobilisti. L'area è rimasta sorvegliata dalla vigilanza ed è stata delimitata con il nastro bianco e rosso per permettere ai tecnici di completare le opere di riparazione. Al termine dell'intervento le pompe torneranno in funzione.