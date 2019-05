Si rompe il serbatoio di un tir, Piazza Matteotti interdetta al traffico

La Spezia - Sono cominciate questa mattina alle 5 le bonifiche per una perdita di gasolio in Piazza Matteotti alla Spezia dopo che un tir, per dinamiche in fase di accertamento, ha subito la rottura del serbatoio. E' quanto avvenuto all'alba quando il mezzo pesante che doveva scaricare dei prodotti destinati al supermercato in quella zona, per non intralciare il traffico si è accostato al marciapiedi.

Non sarebbe da escludere che durante le operazioni di manovra è avvenuta la rottura del serbatoio di conseguenza numerosi litri di gasolio sulla strada si sono riversati in strada e nel tombino lì vicino. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, la Municipale, i tecnici Acam e del Comune. Le bonifiche sono ancora in corso e la viabilità è stata modificata da Via Picco su Via Redipuglia. Mentre l'area di Piazza Matteotti è interdetta al traffico. Il tir dovrà essere rimosso con il carro attrezzi.