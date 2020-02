Si presenta al Sant'Andrea con una ferita d'arma da fuoco

Va in ospedale per le cure sanitarie ma finirà arrestato perché rientrato in Italia senza autorizzazione dopo l'espulsione giudiziaria.

La Spezia - Si era presentato "con le sue gambe" al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea con una ferita passante alla spalla destra, causata da un colpo di arma da fuoco. E così, una volta medicato, sono partite le procedure per la ricostruzione della vicenda da parte degli agenti della Polizia di Stato che sono andati a prenderlo proprio quella notte. Il cittadino extracominitario, dimesso con prognosi di dieci giorni è stato accompagnato in Questura per gli ulteriori accertamenti del caso. L’uomo, un cittadino marocchino di anni 34, identificato compiutamente tramite sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici, risultava essere già stato destinatario di espulsione giudiziaria, quale misura alternativa alla detenzione, essendo stato condannato alla pena di 1 anno, 7 mesi e 8 giorni di reclusione per reati in materia di falso e di immigrazione clandestina, commessi nella città di Asti.



Di fatto era rientrato in Italia senza preventiva autorizzazione, quanto basta per l'arresto. Questa mattina si terrà, presso il locale Tribunale, l’udienza di convalida. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Asti, messa al corrente dalla Squadra Mobile che sta seguendo il caso, ha emesso un nuovo provvedimento restrittivo, già notificato all’interessato presso la locale Casa Circondariale dove è stato associato, dovendo espiare la pena residua di un anno, un mese di reclusione. Sono tuttora in corso attive indagini finalizzate sia a ricostruire dettagliatamente la vicenda che volte all’identificazione dell’autore del ferimento.