Si nasconde in camerino per rubare indumenti, tradito dalla caduta della placca antitaccheggio

La Spezia - Galeotta fu la targhetta dell'antitacheggio e chi la ruppe. E' finita con una denuncia per furto aggravato la giornata di uno spezzino di 44 anni che ieri è stato pizzicato in un negozio del centro commerciale "Le Terrazze" mentre in un camerino cercava di impossessarsi di capi d'abbigliamento del valore totale di 20 euro.



Ad accorgersi del trambusto nel camerino è stata una commessa, che sentiti i rumori sospetti e il rumore delle targhette antitaccheggio che cadevano a terra, si è adoperata per capire cosa stesse succedendo.

Come un fulmine un uomo è fuggito dall'esercizio facendo perdere le sue tracce mentre il compare, lo spezzino di 44 anni, è rimasto lì. Sul posto sono è intervenuta una volante della Polizia di Stato che ha formalizzato la denuncia.



Il 44enne non ha posto la resistenza e ha consegnato spontaneamente un taglierino, le placche antitacheggio rimosse e la refurtiva. Ha ammesso le sue colpe e di essere stato in compagnia del conoscente scappato via. Come detto l'accusa è di furto aggravato.