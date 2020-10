Si intrufola in un negozio e ruba una bicicletta da mille euro

La Spezia - Ha rubato una bicicletta da mille euro ma è stato pizzicato e denunciato. Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia della Spezia hanno denunciato un 33enne marocchino per tentato furto. L’uomo si è introdotto in un negozio nel centro storico e si è impossessato di una bicicletta a pedalata assistita ed aveva tentato di allontanarsi.

La mossa non era però sfuggita al padre della proprietaria, che è riuscito a trattenerlo mentre la figlia chiamava il 112, sinché non è giunta una pattuglia dei Carabinieri, che lo ha definitivamente bloccato e accompagnato in caserma, dove è stato fotosegnalato e denunciato alla Procura della Repubblica della Spezia. La bicicletta, del valore di oltre mille euro, è stata invece riconsegnata al legittimo proprietario.