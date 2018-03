Si è svegliata la 29enne incinta ricoverata al Galliera

Giornate infinite per il marito e la famiglia.

La Spezia - Risponde agli stimoli ed è cosciente la 29enne spezzina ricoverata nei giorni scorsi all'ospedale Galliera di Genova dopo un malore improvviso. La giovane donna, giunta alla 21esima settimana di gestazione, nella giornata di ieri è stata svegliata dai medici. Sono state giornate infinite per il marito e la famiglia. In queste ore è arrivata la bella notizia per tutti. Anche la creatura che porta in grembo sta bene, i valori sono regolari.

La 29enne ha vinto una battaglia importante ma la guerra non è ancora finita. Da fonti del Galliera è emerso che la giovane al risveglio ha risposto ad alcuni input e avrebbe riconosciuto anche il marito.



Le condizioni della giovane mamma sono migliorate sensibilmente e fino a che non lo decideranno i medici resterà sotto costante osservazione. Nelle ore antecedenti al ricovero a Genova, la ragazza era nella sua abitazione quando improvvisamente si è accasciata a terra senza riprendere i sensi. Il ricovero prima alla Spezia, in pronto soccorso è stato immediato ma vista la gravità della situazione è stato necessario il trasporto al Galliera da dove è arrivata la bella notizia.