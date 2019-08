Si è spento il ragionier Mauro Dané, dirigente del Pri e di Avis

La Spezia - E’ venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea il ragionier Mauro Dané, per molti anni componente della direzione provinciale del Partito repubblicano italiano nonché indimenticato segretario politico della vivacissima sezione nord con sede a Fossitermi.

Mauro non è stato soltanto un appassionato interprete delle vicende politiche della Spezia ma persona d’indiscussa professionalità come testimoniato dalla sua brillante carriera lavorativa alle dipendenze della raffineria Ip.

Grande è stato anche il contributo di generosità e passione da lui a piene mani offerto al mondo del volontariato tanto come dirigente Avis, quanto come componente del comitato di presidenza dell’associazione Vivere inseme.

Con affetto e rimpianto gli amici repubblicani ora lo ricordano stringendosi ai figli e alla moglie Adriana Pellegrini.