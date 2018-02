Si è spento il 'gigante buono' Pier Giacomo Tassi

Cordoglio nel mondo della scuola spezzina.

La Spezia - Dolore e sconcerto nel mondo della scuola spezzina alla notizia della scomparsa a 69 anni del prof. Pier Giacomo Tassi, originario di Pontremoli ed ex insegnante di educazione motoria. Il "gigante buono", così veniva chiamato dai colleghi per la sua prestanza fisica, aveva insegnato circa un ventennio nella nostra città in particolare alla media Pontremoli e alla A.Frank.

Persona di grande cultura e disponibilità lascia nel dolore l'anziana mamma Eme, la moglie Antonella e la sorella Alessandra.

Vero volano per lo sport lunigianese e del volontariato fu fautore di tante iniziative nella sua amata Pontremoli, dove ritornò negli ultimi anni di insegnamento, creando il "Progetto Teodoro" per la raccolta fondi contro la leucemia e rivestendo per decenni la presidenza dell'Unione Nazionale Veterani dello sport.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio (martedì) nella cattedrale di Pontremoli alle ore 15.00 e alle esequie parteciperà una folta rappresentanza di insegnanti della Spezia in particolare i suoi colleghi di ed. motoria che lo ricordano con sincero affetto per la sua competenza e umanità.