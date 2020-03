Si è spento don Giovanni Tassano, era parroco di Pitelli, Muggiano e Ruffino

La Spezia - Un nuovo, grave lutto ha colpito la nostra Diocesi. Questa mattina è deceduto, all’ospedale di Sestri Levante, il sacerdote don Giovanni Tassano, attuale parroco di Pitelli, Muggiano e Ruffino. Ricoverato nei giorni scorsi mentre si trovava in famiglia, presso la sorella, era risultato positivo al test del covid-19 e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute sono andate progressivamente aggravandosi.



Don Tassano era nato a Sestri Levante il 14 agosto 1937 ed era stato ordinato sacerdote a Sarzana il 29 giugno 1962 dal Vescovo Mons. Giuseppe Stella. Il suo ministero sacerdotale è ricco di molteplici incarichi, svolti anche in terra di missione. Dapprima è stato Parroco di Beverone, dal 1962 al 1965; contemporaneamente, dal 1963 al 1965, è stato anche Vicario parrocchiale alla Spezia, in Cristo Re. Dal 1965 al 1968 è stato Parroco di Tavarone e poi, dal 1968 al 1985, è stato collaboratore e poi parroco “fidei donum” a Buhoro, assieme all’altro sacerdote diocesano don Bruno Vincenzi. Rientrato in Italia fu Amministratore della Parrocchia di Ceparana nel 1986, vacante per la morte di suo fratello don Agostino, e poi in S. Rita, alla Spezia, dal 1986 al 1987. Nel 1987 partì nuovamente come missionario “fidei donum” in Zaire, ove rimase fino al suo ritorno in Italia nel 1995. In quell’anno fu nominato Parroco di San Lazzaro, a Sarzana, ove rimase fino al 1998 reggendo contemporaneamente anche la Parrocchia di Luni Mare. Dal 1998 al 2001 fu Parroco di Deiva Marina; dall’ottobre 2001 era Parroco di Pitelli e, dall’anno successivo, anche di Muggiano e di Ruffino. Don Giovanni era anche l’attuale Direttore dell’Ufficio Missionario diocesano, incarico ricevuto nel settembre 1996 dal Vescovo Mons. Sanguineti a motivo della notevole esperienza acquisita in terra di missione.