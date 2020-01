Si è spento Sergio Garcia, lutto tra i dipendenti Enel

La Spezia - Il sorriso non lo ha abbandonato fino all'ultimo giorno, nonostante la malattia che lo faceva soffrire da qualche tempo e che aveva già sconfitto una volta. Questa mattina ha avuto la meglio su Sergio Garcia, cinquantenne dipendente di Enel Produzione, spentosi presso l'ospedale Sant'Andrea della Spezia in quella che era diventata la sua città da parecchi anni. Originario della provincia di Santiago de Guayaqui in Ecuador, era un tecnico elettricista prima dipendente di Ace Impianti e poi della multinazionale italiana. Uno di quegli operai elettrotecnici specializzati che fanno manutenzione tra le altre cose ai tralicci dell'alta tensione, assicurati ai piloni a decine di metri dal suolo.

Grazie alla particolarità del suo lavoro si era subito integrato nel tessuto cittadino. Non sposato, aveva però una grande famiglia nella comunità centro e sudamericana. Benché vivesse negli ultimi anni a Pegazzano era molto conosciuto nel Quartiere Umbertino e benvoluto per la sua generosità. In tanti avevano conosciuto la sua disponibilità nel svolgere lavori da elettricista gratuitamente, solo per il piacere di aiutare chi ne aveva bisogno. Tra le sue passioni la musica - era stato dj in gioventù - e il calcio. Al tifo per il Club Sport Emelec si era aggiunto quello per lo Spezia Calcio. In queste ore grandi attestati di vicinanza vengono espressi alla sorella e al fratello, anche loro in Italia, e all'adorata nipotina Irene.