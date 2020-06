Si è spento Maurizio Fabbri, Piazza Brin piange l'amico "Mauro"

La Spezia - E' venuto a mancare Maurizio Fabbri, da tutti conosciuto come Mauro. Fabbri è stato l'ultimo presidente dell'associazione "I ragazzi di Piazza Brin", succedendo al compianto Remedi, mancato qualche anno fa...

Mauro, prima di diventare presidente, era stato lo storico segretario dell'associazione, molto attivo per quanto riguarda i problemi del quartiere Umberto I.

"Ha partecipato attivamente al percorso partecipativo sul progetto di riqualificazione della piazza e del quartiere, apportando la sua esperienza di residente per migliorarne la vivibilità. Fu una sua idea - ricordano dall'associazione Prospezia Ciassa Brin - coinvolgere il maestro Claudio Caporaso per porre una targa per ricordare Benedetto Brin. Indimenticabili i suoi raduni dei Ragazzi, organizzati con la volontà di far incontrare ogni anno persone che, per motivi di cambio residenza, si erano allontanate dal quartiere. Mancherà a tutti i suoi tanti amici... ma soprattutto mancherà alla sua Piazza Brin. Mancherà anche a noi di Prospezia Ciassa Brin, per la collaborazione e l'aiuto che ci ha dato per crescere. Il tutto per il bene del quartiere. Ciao Mauro, ci mancherai, che la terra ti sia lieve".



L'estremo saluto sarà sabato 20 giugno alle 10 presso la chiesa di Nostra signora della Salute.