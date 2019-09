Si è spento Luca Fregoso, fotografo sensibile e rigoroso

La Spezia - La città piange la scomparsa di Luca Fregoso, noto fotografo spezzino che si è spento poche ore fa dopo una lunga malattia. Figlio del poeta Renzo e nipote di Sergio, professionista al quale è intitolata la mediateca regionale, Luca Fregoso aveva 64 anni e lascia la moglie Marta e quattro figli.

La passione per l'arte e la fotografia lo avevano portato a frequentare l'università di Pisa e dagli anni Ottanta era diventato una delle figure di riferimento nel panorama culturale spezzino. Fotografo ufficiale del Teatro Civico negli anni della direzione di Antonello Pischedda aveva lavorato nel mondo della moda milanese e aveva collaborato con riviste e istituzioni, oltre a fotografare ambienti, persone e oggetti.

Fregoso aveva lavorato per: D la Repubblica, Elle Decor, Abitare, Domus, Casa Vogue, Uomo Vogue, Vanity, Io Donna, Gioia, Case da abitare, Blue Print Extra, Zoom, Alias il Manifesto, Renzo Piano Building Workshop, Alberto Nodolini Studio, Italo Lupi Studio, Mario Bellini Studio, Schiffini Cucine , Moreno Ferrari Studio, Marco Condotti Studio, Fondazione Zegna, Mostra del Cinema Biennale di Venezia, Teatro Civico, Teatro Stabile di Genova, Compagnia del Collettivo di Parma. Tra i suoi ultimi lavori figura "Locanda Universo", il volume omaggio a Wagner che raccoglie le opere di Francesco Vaccarone.



La notizia della sua morte ha scosso i colleghi e gli amici di una vita. "Era uno dei colleghi con maggiore consapevolezza culturale del suo lavoro", ricorda il fotografo spezzino Enrico Amici. "Insieme abbiamo fatto tante campagne fotografiche per valorizzare i beni artistici della Spezia e della Lunigiana poi confluiti in mostre storiche come "Niveo de marmore". Ultimamente - ricorda Marzia Ratti - abbiamo lavorato insieme per alcune mostre della Palazzina delle arti e del Camec. Luca era un fotografo sensibile e rigoroso con un taglio professionale di ricerca e di miglioramento continui. Era una persona umanamente straordinaria. Mi legava a lui un affetto profondo e una grande e lunga amicizia. Non riesco a pensare a Spezia senza di lui...".