Si cosparge di benzina per una minaccia di sfratto, paura in tribunale

La Spezia - Tragedia sfiorata in Tribunale alla Spezia. Una donna, minacciata di sfratto, si è cosparsa di liquido infiammabile con l'intento di compiere un gesto estremo. A riportare la vicenda è l'agenzia di stampa Ansa.

La donna di origina albanese, come riporta l'agenzia, si è introdotta nell'aula degli avvocati e per farla desistere sono intervenuti gli agenti della polizia giudiziaria. Sono stati attimi interminabili e solo il fine lavoro di mediazione degli agenti ha permesso che la tragedia non si compisse. La donna è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.