Si annuncia un San Silvestro bagnato

Lo dice Arpal.

La Spezia - Per la Liguria stato un sabato 30 dicembre caratterizzato da nuvolosità variabile, più presente soprattutto al centro della regione e sul Levante mentre a Ponente hanno prevalso le schiarite. I venti sono stati deboli, solo localmente meridionali, prevalentemente settentrionali, il mare mosso con temperatura dell’acqua registrata dalla boa di Capo Mele alle 18.30 di 14.4 gradi.



Per quanto riguarda le minime della notte - si legge nel bollettino Arpal - Calizzano (Savona) ha raggiunto i -7.2, seguita da Colle di Nava (Imperia) con -5.7, Montenotte Inferiore e Sassello (Savona) con -5.6. In provincia di Genova valore più basso a Santo Stefano d’Aveto con -3.0, nello spezzino a Santa Margherita Vara con -1.2. Minima più alta a Levanto (La Spezia) con 8.4. La massima di giornata appartiene, invece, a Rocchetta Nervina (Imperia) con 14.4, seguita dalle spezzine Provasco con 14.2 e Castelnuovo Magra con 14.1.In provincia di Genova si segnalano i 13.8 di Rapallo, nel savonese i 13.1 di Alassio. Massima più bassa a Montenotte Inferiore con 1.9. Questi gli estremi di giornata nelle stazioni utilizzate come riferimento nei capoluoghi di provincia: Imperia 6.1-10.7, Savona 4.3-7.8, Genova 6.7-13.4, La Spezia 5.3-12.1.



Queste le previsioni per i prossimi due giorni del Centro Meteo Arpal:



DOMENICA 31 DICEMBRE: Un fronte si avvicina da Ovest e raggiunge la Francia. Fin dal mattino avremo cielo coperto con deboli piogge sparse sul centro-Levante e rare schiarite residue sull'imperiese; dal pomeriggio le precipitazioni assumeranno carattere diffuso sul centro-Levante, dove saranno accompagnate da rovesci anche moderati, ed interesseranno marginalmente anche l'estremo Ponente.

Venti: moderati o localmente forti orientali, tendenti a disporsi da Sud-Ovest la sera

Mare: mosso o molto mosso a Levante

Umidità: su valori alti

Segnalazioni di protezione civile: nessuna

Temperature minime e massime in aumento



LUNEDI' 1° GENNAIO 2018:Nella notte piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale moderato sul centro-Levante e deboli precipitazioni sparse sull'imperiese. In mattinata rapido ritorno del sole a Ponente e piogge residue a Levante dove la giornata proseguirà all'insegna della nuvolosità irregolare

Venti: moderati o localmente forti da Nord, tendenti a disporsi da Sud-Ovest la sera

Mare: mosso o molto mosso in aumento con mareggiata di Libeccio la sera

Umidità: su valori medio-alti

Segnalazioni di protezione civile: vento e mareggiata



Temperature minime e massime stazionarie



Nell’immagine lo scatto del satellite all’infrarosso sul Mediterraneo alle ore 18.30.