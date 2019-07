Sgominata la gang delle e-bike, sono giovanissimi

La Spezia - Il più anziano ha appena vent'anni e insieme ad altri quattro compari aveva messo a segno un colpo da 20mila euro non più di una settimana fa. Presa la gang autrice della "spaccata" al negozio Ciclopoint di Viale Italia, che nella notte tra l'8 e il 9 luglio scorso era stato ripulito di quattro biciclette elettriche di ultima generazione. I ladri erano entrati dalla porta principale dopo averla sfondata e poi si erano dileguati a bordo di quattro mountain bike di grande valore commerciale. Da allora erano iniziate le indagini della Polizia di stato, che in pochi giorni ha stretto il cerchio e arrestato gli autori anche grazie all'analisi delle immagini video riprese da varie telecamere di sorveglianza disseminate nella zona del delitto.



Quattro di loro hanno tra 18 e vent'anni, tutti di origine straniera. Due nati in Marocco e Repubblica Dominicana, gli altri due invece nati rispettivamente a Roma e in provincia di Cuneo. Per loro è scattata la costrizione ai domiciliari con braccialetto elettronico, misura proposta dal sostituto procuratore Elisa Loris e accordata dal gip Mario De Bellis. Identificato poi un quinto componente, questa volta minorenne, segnalato ai Tribunale per i minori di Genova. Delle quattro biciclette trafugate, tre sono già state recuperate. Due erano nascoste in un bosco e un'altra in un parcheggio coperta da un telo, tutte presumibilmente in attesa di essere rivendute. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare gli stessi abiti usati dalla gang la notte del furto e immortalati nei video di sorveglianza.