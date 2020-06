Sgominata la banda del bancomat, aveva colpito anche nello Spezzino

La Spezia - All'alba di stamani i carabinieri hanno inferto un colpo letale a una banda dedita agli assalti ai bancomat che aveva colpito anche nello Spezzino, oltre che nelle zone di Massa Carrara, Pisa e Firenze, con bottino stimato in 250mila euro. A entrare in azione i militari dell'Arma di Treviso, in collaborazione con i comandi provinciali di Lucca, Pistoia, Prato, Grosseto, Massa Carrara, Brescia e La Spezia.

L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, dottor Roberti, e avviata nel febbraio scorso dal nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Treviso. Il blitz di stamani ha visto impegnate decine di militari nelle province di Veneto, Lombardia, Toscana e Liguria, con l'ausilio di unita' cinofile antiesplosivo, nucleo elicotteri e vigili del fuoco.



La maggior parte delle misure cautelari sono state eseguite tra Treviso e Pistoia, dove il gruppo aveva le proprie basi. Le accuse sono, a vario titolo, di furto aggravato, riciclaggio, detenzione e porto d'armi da fuoco ed esplosivo. Cinque le custodie cautelari in carcere, per altrettanti uomini tra i 25 e i 48 anni, a cui è stata data attuazione nelle scorse ore, unite a numerose perquisizioni. "La banda aveva a disposizione ordigli esplosivi per far saltare i bancomat, una pistola semiautomatica e scanner per intercettare le frequenze delle forze dell'ordine. Il gruppo si muoveva dal Venete alla Toscana e alla Liguria a bordo di un'auto di grossa cilindrata rubata con targhe clonate", ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Treviso Gianfilippo Magro. Nell'ambito dell'operazione è stata arrestata anche una donna, compagna di un componente della banda, perché doveva scontare una vecchia condanna.