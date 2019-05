Sgomberato altro appartamento Arte occupato abusivamente

Nuovo intervento della Polizia Locale in via Venezia dove un genovese ed un libico sono stati denunciati.

La Spezia - Dopo quello del mese scorso ad opera der reparto sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica, la Polizia Locale spezzina ha effettuato un altro sgombero all'interno di un appartamento Arte di via Venezia occupato abusivamente anziché essere destinato a famiglie bisognose inserite nelle graduatorie. Il nuovo intervento ha portato ad identificare all'interno dell'appartamento una genovese trentacinquenne attualmente senza fissa dimora nel territorio cittadino e una persona, anch'essa trentacinquenne di nazionalità libica risultata clandestina sul territorio nazionale.

Le due persone sentite dagli agenti di polizia Locale, hanno dichiarato di aver avuto indicazioni di utilizzo dell'appartamento dal precedente occupante, la persona di nazionalità albanese già denunciata per tale occupazione. Il libico è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria e alla Questura per violazione alle norme sull'immigrazione, entrambi gli occupanti sono stati denunciati per invasione di edificio pubblico, mentre ulteriori indagini sono in corso per l'eventuale denuncia a carico dell'albanese per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I tecnici di ARTE intervenuti su richiesta del Comando di Polizia Locale hanno messo in sicurezza l'alloggio, al fine di evitare ulteriori abusive intrusioni.