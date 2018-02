Sgomberano struttura dai senzatetto e trovano eternit

La Polizia Municipale interviene in prima mattinata per sgomberare quattro extracomunitari che avevano occupato una vecchia palazzina in Via dei Pioppi. Ordinati i sigilli all'area e bonifica di Asl.

La Spezia - Quando le prime luci dell'alba erano prossime a levarsi, è scatto il blitz. Gli agenti della Polizia Municipale spezzina sono intervenuti questa mattina, decisamente di buon'ora, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini della presenza di alcuni senza tetto in Via dei Pioppi, nella adiacenze del parco del Colombaio. La dove insiste una struttura fatiscente di pubblica proprietà, sono state individuate quattro persone, tutte di nazionalità marocchina, che usavano quel locale vecchio e malandato come ricovero notturno.

L'accertata presenza di masserizie varie fa ritenere che il fabbricato sia stato utilizzato anche da altri in passato per lo stesso fine anche se non è stato individuato alcun materiale sospetto che potesse far pensare a furti od altri reati di strada. C'era invece dell'eternit, in lastre. A seguito dell'intervento dei vigili urbani due delle quattro persone fermate, sono state denunciate all'autorità giudiziaria in quanto risultati clandestini, per tutti è invece scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di immobile pubblico. L'ufficio patrimonio del Comune della Spezia è stato subito messo al corrente per l'immediata collocazione di rete a chiusura del non agevole accesso al fabbricato. L'ufficio ambiente di palazzo civico sarà invece reso edotto dell'esigenza di far intervenire Asl per atti occorrenti, ai fini delle rimozioni di lastre in eternit presenti e relativa bonifica dell'area.