Sfreccia tra i bambini sotto i portali di Buren, gli agenti lo acchiappano

La Spezia - Mancavano pochi minuti alle cinque quando oggi pomeriggio un turista belga di 50 anni alla guida di una moto di grossa cilindrata ha pensato bene di transitare in Piazza Verdi inanellando senza scrupolo i portali colorati di Buren. Questo nonostante i chiari divieti di transito e la presenza di persone, tra cui bambini intenti a giocare. Il belga, piombato in piazza da Via Micca e poi fuoriuscitone imboccando Via dei Colli, non poteva farla franca. Personale della Polizia locale che in quello momento era presente in piazza è prontamente intervenuto raggiungendo e fermando il centauro – che si era allontanato come niente fosse - in Via XX settembre, all'incrocio con Via Manzoni. Inevitabile la sanzione, subito riscossa dagli agenti.