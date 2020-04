Sfreccia a tutta velocità davanti alla Municipale e senza patente, maxi multa

A finire nei guai un 64enne già noto agli uffici per accattonaggio molesto. Auto sequestrata e maxi sanzione anche per aver violato le leggi nazionali per il contenimento del Covid-19.

La Spezia - Guidava a tutta velocità, senza patente, vicino al cimitero al quartiere dei Boschetti per poi darsi alla fuga. Questi gli elementi a carico di un 64enne serbo che ha finito la sua mattinata con una sanzione da 5mila euro. I fatti risalgono a questa mattina alle 10.45 quando una pattuglia della Polizia municipale ha notato l'auto dell'uomo sfrecciare a gran velocità.

Gli agenti hanno intimato l'alt ma lui ha tirato dritto e ha provato a sparire nel nulla. Non è andata così, perché l'auto è stata rintracciata a Bragarina e fermata. Da lì a poco sono emersi una serie di inosservanze da parte del 64enne: non aveva la patente.



Il mezzo è stato posto a 90 giorni di fermo e ne è seguito anche il sequestro perché l'autista ne ha rifiutato la custdodia. All'uomo inoltre sono state elevate sanzioni per velocità pericolosa e per non essersi fermato all'alt degli agenti. Gli veniva inoltre contestato il fatto di non aver rispettato le disposizioni contenute nel Dpcm essendo uscito senza uno stato di necessità. Dal controllo è emerso che il 64enne era già stato segnalato più volte alla Polizia locale dall'assessore alla sicurezza Medusei per accattonaggio molesto all Eurospin della pianta.