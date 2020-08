Sfoga la sbronza sulle auto, finisce in questura

La Spezia - Ancora un weekend all’insegna dei controlli interforze sotto il coordinamento della Questura spezzina, che ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di tre equipaggi della squadra volante, due della Guardia di Finanza di cui uno con unità cinofila antidroga, uno dell’Arma dei Carabinieri e due equipaggi della Polizia Municipale. Per tutta la serata è stato verificato il rispetto del contenuto dell’ordinanza del sindaco dell’8 agosto 2020 relativamente agli orari di chiusura degli esercizi commerciali, del divieto di vendita di alcoolici e della cessazione di ogni attività musicale. I controlli hanno portato alla contestazione di due illeciti.

Il primo episodio si riferisce ad un trentenne cittadino albanese residente in provincia di Varese. Notato in atteggiamento sospetto e quindi fermato per un controllo in Viale San Bartolomeo, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina. Un 21enne di origine dominicana residente alla Spezia, sempre nella notte di sabato, controllato da personale della Guardia di Finanza con l’unità cinofila che stava pattugliando i giardini pubblici e via Chiodo. Trovato in possesso di un grammo di hashish. I due sono stati segnalati alle prefetture di residenza in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.



Verso le 23 fermato ed identificato un cittadino slovacco, già conosciuto agli uffici, che in evidente stato di ebbrezza stava danneggiando alcune autovetture in sosta in via Liguria. Una volta fermato ha iniziato a dare in escandescenza e quindi veniva accompagnato presso gli uffici della Questura e denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la serata, si rinveniva un portafoglio da donna contenente denaro e documenti che veniva restituito poco dopo alla legittima proprietaria presso gli uffici della Questura.

Sul versante di Sarzana, verso le 2, una pattuglia della Polizia Stradale ha sorpreso e denunciato in viale XXV aprile, un cittadino rumeno per guida in stato di ebbrezza. Si trovava alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico di circa 1.7 grammi su litro. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 97 persone e decine di autoveicoli.



