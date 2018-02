Sfascia la macchina della figlia e scappa sui colli

Un fuoristrada centra un'utilitaria a Fossitermi e poi prosegue per le alture. Rintracciata dalla Polizia, al volante un 57enne con un livello di alcol nel sangue importante. Denunciato.

La Spezia - Il botto, sentito da diversi residenti di Via di Birano. Lì proprio all'incrocio con Via dei Colli un fuoristrada di colore ross aveva appena centrato un'utilitaria parcheggiata a bordo strada. Il conducente, invece di fermarsi, aveva però deciso di continuare la sua marcia imboccando la strada delle alture cittadine. E' quanto è stato segnalato al 113 poco dopo le 20 di ieri sera, abbastanza per mettere le volanti della polizia alla ricerca del pirata della strada.

Non aveva fatto molta strada. Lo pneumatico anteriore destro esploso e i segni evidenti di un incidente lo hanno fatto riconoscere qualche chilometri più in alto, all'incrocio di Sarbia. Alla guida del mezzo c'era un uomo di 57 anni, apparso agli agenti confuso. La vettura però è risultata intestata alla figlia, che l'è venuta recuperare mentre il padre proseguiva per la questura dove veniva trovato positivo all'alcoltest con una quantità di alcol nel sangue attorno ai 2 grammi per litro. Sarà denunciato. Stamattina una telefonata ha avvertito la proprietaria dell'utilitaria centrata dal fuoristrada, residente a Lucca, di quanto era accaduto la sera prima.