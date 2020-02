Settecento patenti ritirate e 474 automobilisti positivi ad alcol o droga

La Spezia - Più di millesettecento incidenti stradali in un anno. E il 2019 è quello dove se ne sono registrati di più (1747) e con meno decessi. Sono i numeri che si leggono dal report 2019 della Prefettura della Spezia che mette a confronto il triennio 2017-2019.

Focalizzandosi sugli incidenti stradali mortali, il dato al momento rimane stabile, con 8 decessi nel 2019 (due nel solo mese di maggio) e 10 nel 2018, 9 nel 2017. L'anno nero per le morti sulle strade spezzine, sulla base di dati Istat, rimane il 2016 con 12 decessi a causa di incidenti stradali.

Analizzando il triennio 2017-2019, sulla base dei dati della prefettura, quello appena terminato è da considersi un anno particolare ma il record degli incidenti con feriti è il 2017. Dei 1747 incidenti stradali registrati nel 2019, 1052 erano con soli danni a cose, 687 con feriti. Nel 2018 gli incidenti stradali rilevati sono stati 1704 di cui 682 con feriti. Nel 2017 furono 1700 di cui 954 con feriti.

Rimanendo all'analisi solo sullo Spezzino, basata sui dai divulgati dalla Prefettura della Spezia, sono stati anche messi in evidenza gli abusi di droga e alcol. Nel 2019, 232 persone sono state trovate positive ai test sulla droga, 242 in stato di ebbrezza alcolica. Un totale dunque di 474 persone trovate positive ai test contro gli abusi questo a fronte di un totale di circa 5.036 controlli. In totale sono state ritirate 700 patenti di guida.

Nel 2018 vennero ritirate 673 patenti. Vennero condotti 4621 controlli e 223 furono le persone trovate positive all'alcotest, 261 il test antidroga risultò positivo. Per un totale di 484.

Nel 2017 le persone trovate positive all'alcotest furono 265 (5143 i controlli totali) quelle per stupefacenti 246 (totale 511). Furono ritirate 766 patenti di guida.



Gli ultimi quattro mesi del 2019, in merito al report della Prefettura, sono stati caratterizzati da 8.430 violazioni elevate, 148 patenti ritirate, 122 veicoli sequestrati, 1227 controlli per la guida in stato di ebbrezza nel corso dei quali sono state trovate positive 46 (44 uomini e 2 donne), 59 invece le persone controllate nell'ambito dell'abuso di sostanze stupefacenti. In questo caso ne sono state trovate positive otto, una delle quali era donna. Durante il quarto trimestre dell'anno 2019 sono stati rilevati dai principali Organi di Polizia Stradale 449 incidenti, di cui 270 con soli danni a cose, 177 con feriti e 2 con esito mortale.