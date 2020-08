Sette nuovi casi in provincia, 31 in Liguria

La Spezia - Continua, lento ma inesorabile, l'aumento dei casi di Covid-19 rilevati in provincia e in Liguria. Nel territorio spezzino il totale dei casi attivi sale infatti a 61 (7 più di ieri), mentre a livello regionale si è passati dai 1.315 di ieri ai 1.332 di oggi (17 più di ieri).

In Asl 5 i sette nuovi casi registrati sono contatti di nuovi casi (5) e segnalazioni del dipartimento di prevenzione (2).

In Liguria sono invece 31 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore. In Asl 1 ci sono 3 contatti di casi confermati e 1 rientro viaggio estero, in Asl 2 si tratta di 2 contatti di casi confermati e 1 caso presso una struttura sociosanitaria, in Asl 3 di 7 contatti di casi confermati, di 1 caso presso una struttura sociosanitaria, di 6 segnalazioni del dipartimento di prevenzione e di 3 casi di rientro da viaggio all'estero.



Guardando alla situazione clinica, in Asl 5 non ci sono novità rispetto a ieri, con 4 pazienti ricoverati e nessuno di questi che si trovi in Terapia intensiva.

Allargando lo sguardo alla Liguria gli ospedalizzati sono 22 (2 meno di ieri) e i ricoveri in Terapia intensiva restano fermi al caso presente al San Martino.

Il totale dei tamponi effettuati è salito a 217.976, con 2.361 test processati nelle ultime 24 ore.



Salgono, infine, i decessi di pazienti Covid-19 positivi: nella giornata del 16 agosto sono infatti venuti a mancare due uomini, uno di 55 l'altro di 89 anni, ricoverati all'ospedale San Paolo della Asl 2 e risultati in seguito contagiati dal coronavirus.