Settanta positivi in più, si sfiora quota settecento

La Spezia - E' ancora una volta una giornata di aumento dei positivi al coronavirus nella provincia spezzina. I nuovi contagiati emersi nelle ultime 24 ore nello Spezzino sono 70 e così i casi attualmente attivi sul territorio provinciale balzano a 692, 59 in più di ieri (con 11 contagiati quindi guariti). Sale anche il numero delle persone ricoverate in ospedale (cioè al San Bartolomeo di Sarzana), passate da 71 a 78 (costanti i 7 in Terapia intensiva). Decisa crescita anche per le persone in sorveglianza attiva perché in contatto con casi conclamati: ieri erano 763, oggi sono 832. Non si registrano fortunatamente né da noi (fermi a 151) né in tutta la Liguria (fermi a 1.579) decessi di pazienti Covid-19 positivi. I 70 positivi registrati in provincia nelle ultime 24 ore sono 32 contatti di caso confermato, 1 accesso ospedaliero e 37 rilevati con attività di screening.



Il resto della Liguria ha dato 42 nuovi positivi (13 in Asl 1, 2 in Asl2, 27 in Asl3). I contagiati in tutta la Liguria risultano ad oggi essere 2.241, esattamente cento in più rispetto a ieri; ai 692 dello Spezzino si accompagnano 974 positivi di Genova e provincia, poi Savona con 207 e Imperia con 114. I ricoverati Covid-19 positivi in tutta la regione ammonta a 120 (+12 rispetto a ieri), quindi i letti spezzini sono ben oltre la metà del totale. I guariti sono 7.954 (+12), i liguri in isolamento domiciliare 968 (+82), quelli in sorveglianza attiva 1.828 (+26). Infine sono 264.753 i tamponi effettuati da inizio pandemia, + 2.531 da ieri a oggi.