Settanta incidenti solo a luglio, mese campale sulle strade spezzine

La Spezia - Settantantatré incidenti nel solo mese di luglio, trentanove dei quali hanno coinvolto autoveicoli e altri ventisei mezzi a due ruote. In otto casi sono stati i pedoni a farne le spese. La giornata record della terza settimana di luglio è stata quella di lunedì con cinque sinistri stradali registrati dalla Polizia locale della Spezia, quindi avvenuti nel territorio comunale. Una settimana campale per gli agenti della Locale che in tre giorni hanno rilevato più di dieci incidenti, con una media di quattro al giorno. Due, non di grave entità, si sono verificati anche oggi pomeriggio.

Oltre al grave incidente avvenuto ieri in Viale San Bartolomeo, dove un motociclista 35enne è stato ricoverato in codice rosso al Sant'Andrea della Spezia, lunedì pomeriggio alle 18.30 nel quartiere di Mazzetta, nei pressi del Tanca, ne è avvenuto un altro a seguito del quale uno scooterista 42enne è rimasto gravemente ferito ad un ginocchio dopo che il suo mezzo è entrato in collisione con una fiat Panda che giungeva su Via Ravenna. L'urto tra i due è stato violentissimo e il due ruote è esploso finendo contro un'automobile in sosta. La marmitta è stata ritrovata a una decina di metri di distanza. Lo scooterista è stato sbalzato a terra riportando lesioni gravi ad una gamba. La ricostruzione della dinamica è in fase di valutazione da parte della Municipale. L'altro automobilista coinvolto non ha riportato lesioni.

Il giorno successivo, in Via Genova, un'automobile che usciva dal parcheggio del Penny Market per dinamiche in fase di accertamento è entrata in collisione con un mezzo dell'Atc e una persona che viaggiava a bordo dell'autobus è caduta finendo in ospedale. Pesanti i disagi al traffico.

In Italia, il 2019 si sta rivelando un anno nero per l'incidentalità stradale. Proprio nei giorni scorsi, come riporta Ansa, riguardo al numero di morti sulle strade, dopo un anno di calo dei numeri, il 2019 è "iniziato male". A riferirlo è Giovanni Busacca, direttore del servizio di Polizia Stradale e Presidente di Viabilità Italia, nel corso della presentazione del piano straordinario per l'esodo estivo. Busacca ha ricordato che se nel 2017 era stato registrato un +2,9 per cento di morti sulle strade, con 3.378 decessi, nel 2018 il dato è stato in calo, con - 2 per cento, ovvero 3.310 decessi. "Un dato che comunque non ci fa essere contenti perché vuole dire che ci sono nove morti al giorno sulle strade", ha spiegato Busacca ad Ansa. Per il 2019, visti i dati dei primi mesi, si rischia di segnare un +7 per cento.