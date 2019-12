Sessanta chili di pesce sequestrato sotto Natale

La Spezia - Mancanza di etichettatura sul prodotto esposto alla vendita, assenza di indicazione degli ingredienti, quali conservanti ed antiossidanti, sui prodotti decongelati. Informazioni necessarie alla tutela dei consumatori e in particolare dei soggetti che hanno sviluppato pericolose allergie. Sono le violazioni che il personale della Capitaneria di Porto della Spezia e degli Uffici locali marittimi di Levanto, Porto Venere, Lerici e Foce Magra hanno rilevato nel periodo dal 25 novembre ad oggi durante una costante attività di controllo sia in mare che a terra. Un'operazione complessa nazionale denominata “Mercato Globale”, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa sulla pesca sia da parte di pescatori professionali e sportivi che presso i centri di grande distribuzione, ristoranti e vendita al dettaglio.



I controlli si sono estesi alla Provincia di Spezia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena e hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un ammontare di 42.064 euro e il sequestro di 62 chili di prodotto ittico. Le ispezioni effettuate dalla Guardia Costiera durante tutto l’anno ed in forma capillare, anche nell’entroterra, sono indirizzate a verificare il rispetto delle vigenti disposizioni, la correttezza delle attività di commercializzazione presso i punti di principale vendita all’ingrosso e al dettaglio, nonché a contrastare la pesca illegale ed il commercio illecito di prodotti ittici derivanti da tale attività, nella pesca professionale e sportiva, con il fine primario della tutela del consumatore e altresì del prodotto locale – made in Italy.