La Spezia - Cielo sereno pressoché ovunque salvo locali foschie costiere in dissolvimento nelle prime ore del mattino. Temperature in lieve aumento. Venti in rinforzo da nord fino a moderati con raffiche forti in particolare sul centro della regione; deboli variabili al mattino a Levante. Mare mosso in calo fino a poco mosso la sera.



(fonte Arpal)