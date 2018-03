Sequestri modesti e controlli sul cibo sul primo giorno di fiera

Super operativa la task force sull'abusivismo e il controllo alimentare.

La Spezia - Batte la pioggia, a fasi alterne, sulla fiera di San Giuseppe. Che il clima sarebbe stato più ostile rispetto agli anni scorsi era stato già annunciato. Ma gli spezzini oltre a non aver rinunciato hanno fatto i primi giri e acquisti. L'affluenza è stata buona, anche se comunque i profumi della fiera si sono fatti sentire meno ma si sa, il vento cambia e magari li porta da un'altra parte.



Comunque quel cielo un po' così e quella pioggia, a tratti torrenziale, non ha bloccato la macchina operativa della sicurezza nella quale erano coinvolte Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale, Igiene alimentare dell'Asl.



La sezione amministrativa della Locale, assieme allo staff dell'igiene alimentare hanno sanzionato un banchetto di porchetta per alcune problematiche igienico sanitarie. Altri dieci esercizi di vendita di alimentari sono soggetti a prescrizioni, quindi assoggettati ad ulteriori controlli anche per i prossimi giorni, per la temperature della merce esposta. Dal punto di vista dei sequestri sono stati ritirati una decina di ombrelli ad un venditore improvvisato.

Tutto regolare per quanto riguarda la viabilità. Verso le 15 quando il traffico automobilistico si è fatto più intenso e per farlo defluire sono state aumentate le corsie nel tratto di Viale Italia.

"Continueremo a essere operativi e pronti - ha commentato l'assessore Medusei - saranno giornate intense per tutti e il nostro lavoro proseguirà nel garantire la sicurezza di tutti".