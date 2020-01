Sequestrato raro esemplare di pappagallo

La Spezia - Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri CITES della Spezia in seguito ad accertamenti sulla legale detenzione di esemplari di animali appartenenti a specie protetta dalla Convenzione di Washington, accertavano che presso un allevamento era presente un raro esemplare di pappagallo Ara gola blu (Ara glaucogularis). L’uccello, detenuto con documento CITES irregolare e privo di marcaggio identificativo, è incluso nell’ allegato A del Reg. CE n. 338/97

(specie destinatarie del massimo livello di protezione) pertanto è stato sottoposto a sequestro penale.



I militari hanno contestualmente deferito in stato di libertà il responsabile dei fatti ascritti il quale rischia la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da euro quindicimila a centocinquantamila. Il pappagallo originario delle foreste della Bolivia del nord, è molto ricercato dai collezionisti perché in cattività si dimostra di carattere dolce e socievole ed è estremamente curioso. Inoltre è caratterizzato da colori vivaci che vanno dall’ azzurro, al blu (di qui il nome comune), al giallo intenso. Le popolazioni di Ara glaucogularis sono purtroppo in rapido declino a causa della deforestazione e della progressiva distruzione del suo habitat. Infatti la presenza in natura è stimata essere di poco superiore ai mille esemplari.